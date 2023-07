Alena Seredova e Alessandro Nasi, luna di miele da sogno (con i figli): ecco dove sono andati

di Redazione web

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati lo scorso giugno nella bellissima cornice siciliana di Noto e solo qualche giorno fa sono riusciti a partire per la loro luna di miele. La meta scelta da loro è stato l'arcipelago delle Seychelles, dove ad accogliergli c'era un mare meraviglioso, con acqua cristallina. Alena e Alessandro, tuttavia, non sono soli nella loro vacanza.

Con loro, infatti, ci sono anche la piccola Vivienne Charlotte, la loro bambina nata due anni fa, e Louis Thomas e David Lee Buffon, che la modella ha avuto dall'ex marito Gigi Buffon. La dolce famiglia si sta rilassando, tra coccole e incontri ravvicinati con le tartarughe, giri in moto d'acqua e giochi sulla spiaggia.

Alena Seredova e la sua famiglia

Il matrimonio da sogno di Alena Seredova con il suo «principe azzurro» Alessandro Nasi, le ha riportato la felicità che dopo il divorzio con Gigi Buffon pensava di non poter più ritrovare. La modella, durante un'intervista con Silvia Toffanin nello studio di Verissimo ha dichiarato di non essere mai stata così felice come negli ultimi anni. Alena ha sempre creduto fortemente nel matrimonio e sembra proprio che il suo nuovo compagno di vita, Alessandro Nasi sia riuscito a realizzare il suo sogno, quello di avere una famiglia felice e piena d'amore.

