Alberto Matano dopo le nozze: «Un'ondata di amore. Io e Riccardo? Quando ci siamo conosciuti non eravamo single»

Alberto Matano parla pre la prima volta del suo matrimonio con Riccardo Mannino arrivato dopo 15 anni di amore. La cerimonia si è tenuta lo scorso 11 giugno nel resort di Antonello Colonna a Labico insieme ad amici e parenti con una Mara Venier nei panni di officiante. Dopo una relazione tenuta segreta per anni ora per il giornalista ha voluto condividere la sua storia d'amore con i fan.

Ospite di Maurizio Costanzo nella trasmissione radiofonica Facciamo Finta Che, su R101, ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno mostrato il loro affetto, prima tra tutti Mara Venier che è stata lei a spingere perché si sposassero. Durante una cena ha chiesto alla coppia quando avrebbero fatto il grande passo e mentre Alberto è rimasto vago Riccardo ha preso la situazione in mano: «Ha preso il telefono in mano e ha detto ‘Ma no, facciamolo adesso prima dell’estate’, quindi in un mese abbiamo organizzato tutto».

Per la prima volta ha deciso di parlare in pubblico delle sue nozze e anche della sua relazione, entrando nello specifico: «È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo il matrimonio; io devo davvero ringraziare il mio pubblico, ma tutte le persone che ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore. Sono rimasto molto colpito perché noi non abbiamo fatto proclami, è stato tutto molto normale. In questa normalità le persone si sono ritrovate e questo mi fa piacere», ha raccontato come riporta il Messaggero.

La loro storia è inziata 15 anni fa, come un segno del destino, come afferma lo stesso conduttore. Una serie di incontri hanno fatto sì che i due si conoscessero. Si sono visti in un ristorante, poi si sono incontrati ancora e alla fine c’è stato un approccio: «A un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto ‘Adesso gli parlo’. Il primo passo l’ho fatto io. Poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio. Dopo un anno ci siamo messi insieme».

