Alberto Matano e Riccardo Mannino, matrimonio stellare: canti e balli con gli invitati vip FOTO

Nozze Vip per Alberto Matano. Il conduttore e giornalista di Rai1 si è sposato ieri con l'avvocato cassazionista Riccardo Mannino. Un matrimonio officiato da Mara Venier. Al ricevimento, svoltosi nel resort dello chef Antonello Colonna a Labico, ai Castelli Romani, hanno preso parte tanti amici Vip di Matano. Da Raoul Bova e la moglie Rocio al cantante partenopeo Andrea Sannino che ha animato la cerimonia, fino a Fabio Canino. E ancora, Francesca Barra e il compagno, l'attore Claudio Santamaria, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, oltre a diversi colleghi di Matano. «L'amore» è il sunto Instagram di Alberto Matano che in una sola parola racchiude l'essenza della giornata. Stretti mano nella mano, Alberto e Riccardo sorridono felici e soddisfatti di aver coronato il loro sogno.

MATRIMONIO MATANO: TUTTI GLI OSPITI VIP

Sorrisi e divertimento nei volti degli invitati: è quanto emerge dalle stories del neo sposo Matano che, sorridente, ha tenuto aggiornati i follower, mostrando loro i partecipanti all'evento e la festa in corso. Madrina d'eccezione della cerimonia è stata la storica amica di Alberto, la conduttrice di Domenica In, che non si è risparmiata di postare stories anche sul suo profilo. E, quindi, tra una canzone e un ballo, Mara ha ripreso il parterre di vip presenti, compreso suo marito Nicola, e i novelli sposi più innamorati che mai.

Il matrimonio e la festa sono stati celebrati in grande stile. Allestimento sobrio e moderato, scelto da Matano stesso, che rispecchiava il suo tratto caratteristico a cui il pubblico è abituato da anni. La lista nozze erano tre: 200 ospiti tra cui le famiglie, ma anche altri personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo.

