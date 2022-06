Rai, nella nuova stagione spazio alle donne con Marcuzzi, D'Amico e Maionchi

I generi al posto delle reti, una programmazione che comincia a guardare al futuro, al digitale e soprattutto a svegliare Rai2 dal sonno che l’ha portata a essere una rete vecchia, superata e a crollare negli ascolti. Ora la bombola di ossigeno è arrivata dall’intrattenimento, uno dei generi tanto acclamati dall’ad Fuortes, seppure in verità va detto che la rivoluzione dei generi è stata partorita nel cda della precedente governance. «È cominciata la grande trasformazione della Rai – ha sottolineato Fuortes – al passo con una società che si sta trasformando».

RAIDUE – Tutte le novità più importanti dei palinsesti autunnali riguardano la seconda rete. Nuovi programmi e nuovi conduttori, anzi conduttrici in larga maggioranza. Eccolo calato il tris di donne: Ilaria D’Amico, Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi. Alle prime due spettano le prime serate. L’ex Sky sarà al timone il giovedì di “Che c’è di nuovo”, ideato da Alessandro Sortino, che porta sulla scena fatti, persone e storie che interpretano il cambiamento che stiamo vivendo. Monologhi brevi, interviste e reportage da proporre agli esperti: in sintesi un talent show delle idee. Si parte il 6 ottobre. L’ex Mediaset è invece a capo di un progetto che è molto piaciuto al direttore Coletta. Si tratta di “Boomerissima”, uno show che mette di fronte boomer contro millennials, genitori contro influencer, un varietà che racconta i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni 70, 80, 90 e 2000 mettendoli a confronto con il presente. Si salpa il 22 novembre. A Elisa Isoardi è stato riservato un posto alle 15 della domenica pomeriggio. La vedremo itinerante con “Vorrei dirti che…” sempre in viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. Nel pomeriggio di Rai2 non ci sarà più “Detto Fatto” con Bianca Guaccero, sostituita da Pierluigi Diaco, un altro prim’attore destinato con Stefano De Martino e Francesca Fagnani a diventare una colonna della rete. Diaco condurrà dal 12 settembre - dal lunedì al venerdì dalle 15:15 – “Bellamà”, il talent che mette a confronto le nuove generazioni con quella dei loro nonni. Una specie di chiodo fisso per la Rai la sfida tra over e giovani, chissà se grazie a questi programmi la tv di Stato riuscirà a svecchiare il target del suo pubblico. Stefano De Martino tornerà a cantare e ballare in “Sing Sing Sing” - dopo averlo fatto per tutta l’estate con Tim Summer Hits assieme ad Andrea Delogu e i big della musica - mentre la Belva Fagnani dal 25 ottobre triplicherà i suoi appuntamenti al centro della settimana.

CATTELAN PER TRE Si fa in tre anche Alessandro Cattelan con il suo imprevedibile show “#epccsurai2” in onda dal 13 settembre dal martedì al giovedì. Dal 12 settembre, il lunedì e il martedì in prima serata, troviamo Mara Maionchi con il docureality “Nudi per la vita” che vede protagonisti personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport. Paolo Conticini nella fascia access prime time dal 10 ottobre al 18 novembre è presente con “Una scatola al giorno”. Un altro tema è mettersi nei panni degli altri. Mia Ceran conduce alle 17 dal lunedì al venerdì “Nei tuoi panni” e dal 7 novembre al 5 dicembre spazio alle Drag Queen, o meglio a personaggi nei loro panni da indovinare nel format “Non sono una signora”.

Confermati l’Almanacco di Drusilla prima del Tg2 delle 20,30, “Restart” con Annalisa Bruchi, “Onorevoli confessioni” con Laura Tecce, Alessandro Di Sarno con “Italiani fantastici e dove trovarli”, Barbarossa e Perroni con “Radio2 Social Club”. Il Collegio torna il 27 settembre.

AMADEUS, FERRAGNI & C. – Il principe di Rai1 resta Amadeus che ora avrà anche la principessa Chiara Ferragni (che già ha provocato un effetto dirompente tra gli inserzionisti per il Sanremo che parte il 7 febbraio). Amadeus, oltre al Festival, condurrà le serate dell’Arena di Verona, l’Anno che Verrà a Capodanno, il Sanremo Giovani. Confermatissime anche le altre star di Rai1, da Carlo Conti e Milly Carlucci, da Mara Venier (che vedremo anche in prima serata) a Bruno Vespa, da Eleonora Daniele ad Alberto Matano, Antonella Clerici, Serena Bortone, Marco Liorni e Flavio Insinna. Il 19 dicembre “Go Gianni Go”, one-man-show con Gianni Morandi per festeggiare i suoi 60 anni di carriera. Ci sarà anche Jovanotti che potremo ammirare pure come la nuova star di RaiPlay. L’altro show atteso è quello di Loretta Goggi, previsto nel 2023. La notte di Natale tocca ad Alberto Angela, la sera di Capodanno a Roberto Bolle. Tutti confermati i programmi in prima serata e della domenica di approfondimento su Rai3 che avrà anche la striscia di Marco Damilano. Emma D’Aquino dal 10 settembre al 1° ottobre la vedremo il sabato alle 15,15 con “Ribelli”. Tutte le fiction più amate tornano con i nuovi episodi. Il menù si arricchisce anche con le coproduzioni internazionali, tipo “Sopravvissuti” con Lino Guanciale, “Il giro del mondo in 80 giorni”. Attesa per le serie “Effetto Notte” di Marco Bellocchio, “Il nostro Generale” con Sergio Castellitto e “Morgane detective geniale”.

5 new entry

ELISA ISOARDI

“Vorrei dirti che…” va in onda dall’11 settembre alle 15 su Rai2 con la conduttrice che viaggia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare.

ALESSIA MARCUZZI

Dal 22 novembre su Rai2 con Boomerissima, uno show che mette di fronte boomer contro millennials, genitori contro influencer.

ILARIA D’AMICO

Dal 6 ottobre nella prima serata di Rai2 esordio per Ilaria D’Amico che conduce “Che c’è di Nuovo” con monologhi, interviste e reportage.

MARA MAIONCHI

Arriva su Rai2 in prima serata dal 12 settembre con “Nudi per la vita”, un inedito docu-reality in quattro episodi con personaggi noti.

MARCO DAMILANO

Dal 5 settembre tutti i giorni su Rai3 una striscia sul fatto del giorno, in access dal lunedì al venerdì con “Il cavallo e la torre”.

5 conferme

STEFANO DE MARTINO

Sing Sing Sing si aggiunge ai suoi programmi. In onda il lunedì dal 26 settembre al 31 ottobre grande prima serata musicale, ricca di giochi e performance.

PIERLUIGI DIACO

Prende lo spazio di Detto Fatto. In onda dal lunedì al venerdì, ore 15.15 dal 12 settembre un talent per le nuove generazioni.

FRANCESCA FAGNANI

Belve si fa in tre. Dal 25 ottobre in onda martedì, mercoledì e giovedì su Rai2. Più affilato che mai il faccia a faccia con l’ospite da spolpare.

ALESSANDRO CATTELAN

Dal 13 settembre in seconda serata su Rai2 potremo apprezzare Alessandro Cattelan - martedì, mercoledì e giovedì – con #epccsuraidue.

SOTTILE-FALCHI

La piazza di Rai2 torna a popolarsi dei due conduttori che hanno portato a casa un’ottima stagione e hanno svecchiato I Fatti Vostri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA