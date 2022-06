Riccardo Mannino racconta l'amore per Alberto Matano: «L'ho saputo dal primo momento»

Alberto Matano e l'avvocato cassazionista Riccardo Mannino si sono sposati sabato 11 giugno a Labico, coronando così un'unione che dura da 15 anni. Una storia d'amore vissuta con discrezione ma che nel momento in cui è stata resa pubblica ha scatenato un'ondata d'affetto tale nei confronti del conduttore da lasciarlo incredulo: «Sono ancora totalmente incredulo rispetto a quello che sto vivendo in questi ultimi giorni. Sono, siamo, stati trascinati da una gigantesca, inaspettata e dolcissima onda d’amore», ha detto Matano al settimanale Chi, che ha documentato le nozze celebrate da Mara Venier.

In occasione del reportage sulle nozze, Riccardo Mannino ha rilasciato anche una breve dichiarazione sulla sua storia d'amore: «Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno». A raccontare della proposta di matrimonio - invece - ci pensa Mara Venier, che tra i due ha fatto da Cupido.

Tutto è cominciato una sera a cena: «Mi è venuto spontaneo dire a questi due ragazzi: "Ma perché non vi sposate?". Hanno sempre tenuto alla privacy, nessuno sapeva di questa relazione, ma due persone che stanno insieme da 15 anni, hanno costruito qualcosa di importante. "Non mi alzo da questo tavolo se, prima di salutarci, non mi dite una data". Riccardo guardava il telefonino, pensavo lo facesse per distogliere l’attenzione, invece stava guardando il calendario. Alla fine hanno deciso quella sera. Riccardo era felice, non aspettava altro».

