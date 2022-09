Alberto Matano, festa glamour per i 50 anni: balli e divertimenti per tutta la notte

di Angela Casano

Grandi festeggiamenti per Alberto Matano. Il conduttore ha compiuto 50 anni lo scorso 9 settembre e solo ieri ha organizzato un party super glamour al Jackie O', locale notturno di Roma. Non potevano di certo mancare dalla lista di invitati gli amici e i colleghi di una vita, tra cui Mara Venier, Salvo Sottile e il marito Riccardo Mannino, che con la solita indiscrezione, gli è rimasto accanto tutta la serata. La festa è stata documentata dalle stories Instagram del giornalista, che non ha potuto fare a meno di ricondividere tutti i video in cui si è ritrovato protagonista.

Il party glamour

La soglia dei cinquanta è una cifra importante, che bisogna festeggiare a dovere. Canti a squarciagola, balli sfrenati e palloncini glitterati. Alberto Matano si è dato da fare per rendere questa serata indimenticabile. All'ingresso della sala, gli invitati potevano osservare il numero 50, tipico addobbo dei compleanni, pieno di brillantini e dalle dimensioni notevoli. Il momento della torta è stato ripreso da tutti gli invitati, champagne e torta al cioccolato.

Al party di compleanno non è mancato davvero nulla, soprattutto gli invitati: più di 200 a festeggiare all'insegna della felicità e del divertimento. E il festeggiato è apparso più felice che mai. Tra le storie non sono poi mancati gli abbracci con i famigliari e gli amici del cuore.

Il giornalista, impegnato con la conduzione de La Vita in Diretta si è visto costretto a spostare i festeggiamenti di qualche giorno. Ma certamente, non sono mancati gli auguri da parte del pubblico durante il giorno di compleanno. Prima la sorpresa in diretta su Rai1, facendo risuonare in studio “Tanti auguri” di Raffaella Carrà e poi durante la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, dove in studio è stata portata dall'amica e collega Mara Venier una grande torta per festeggiare i 50 anni di Alberto Matano.

