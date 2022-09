Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci riprovano? Spuntano gli indizi social: cosa sta succedendo

Torna di nuovo il sereno tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Dopo la fine della loro storia, annunciata a gennaio, la coppia sembra avere appianato le divergenze e spuntano i primi indizi social su un loro possibile riavvicinamento. Il programma televisivo Michelle Impossible prima, la relazione con il bel chirurgo sardo Giovanni Angiolini poi, hanno aiutato la conduttrice tv a fare ordine nel proprio cuore e adesso la Hunziker sembrerebbe pronta per riprovarci, almeno secondo quanto riportato da Chi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci riprovano? Gli indizi social

Stando alle informazioni in possesso del settimanale, pare che Tomaso, oggi felicemente legato all'imprenditrice inglese Ruzwana Bashir, non abbia intenzione di tornare sui propri passi. Tuttavia in queste ore Michelle ha pubblicato alcune storie che hanno riacceso la speranza dei fan.

In una di queste la Hunziker torna a indossare la fede dopo diversi mesi, in un'altra invece porta a spasso Odino, l'amato levriero italiano rimasto con Tomaso, insieme ai suoi cagnolini, Leone, un barboncino, e Lilli junior, una chihuahua adottata questa estate.

Naturalmente potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza: l'ex marito potrebbe averle chiesto di tenergli il cane per un impegno di lavoro, ma questo, in ogni caso, testimonierebbe quantomeno un rapporto di coppia più disteso. E chissà che questo autunno non porti consiglio e non aiuti a riavvicinare la coppia.

