Stefania Orlando, è finita con Simone Gianlorenzi? «La vita ti colpisce senza preavviso». Cos'è accaduto

Ormai si è capito: il 2022 non è un anno felice per le coppie. Da Totti-Blasi a Hunziker-Trussardi sono tante le coppie che si sono dette addio negli ultimi mesi. E stavolta sembra arrivato il turno di Stefania Orlando.

Stefania Orlando, storia finita con Simone Gianlorenzi? L'indizio social

La relazione dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip con il chitarrista Simone Gianlorenzi, a cui è legata dal 2008, sembra arrivata al capolinea. Dopo quattordici anni d'amore, di cui tre di matrimonio, la storia tra la showgirl e il musicista non pare non funzionare più

Ad allarmare i fan sono alcune storie della Orlando, che da tempo non pubblica più foto insieme al marito da oltre due mesi. Un silenzio che, insieme alle sue ultime dichiarazioni affidate al testo di una poesia, ha destato preoccupazione tra i follower. «Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero – scrive Stefania, citando il poeta Alessandro Amendola.

E prosegue: «Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e sembra andare tutto a meraviglia, che non c'è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine. Dalla vita ho imparato che le persone che se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire che cos'è l’amore». A chi si starà riferendo Stefania? Per riuscire a decifrare il suo messaggio toccherà aspettare qualche indizio in più.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 22:57

