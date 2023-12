Alba Parietti: «Voglio essere una vecchia trans sul grande schermo». Il rammarico di aver avuto poco tempo per il cinema

di Redazione web

«Sarei perfetta nella parte di una vecchia trans, la saprei fare benissimo». Alba Parietti sogna di poter interpretare una donna trans sul grande schermo e si rammarica di aver avuto, nella sua lunga carriera costellata d successi, poco tempo tempo per il cinema: «Ho sempre avuto una grande passione per la recitazione, avrei potuto fare di più, chissà... Mi piacerebbe molto lavorare con registi come Paolo Sorrentino, Paolo Virzì, Gabriele Salvatores, Pietro Almodovar e Ferzan Ozpetek»

In una intervista esclusiva all'Adnkonos, la conduttrice svela: «Nel mondo transgender mi ci trovo benissimo, mi sento veramente a casa mia. Don Gallo diceva sempre che io ero come una della sue trans perché non mi sono mai adattata. Appena iniziavo ad avere credibilità facendo interviste o interventi politici di livello per cui mi guadagnavo la stima del pubblico, magari la settimana dopo mi mettevo a fare un balletto in mutande. Ecco, questo mio animo si avvicina molto a quello del mondo transgender».

Parietti si racconta a tutto tondo e a 61 anni risponde a chi la accusa di usare troppi filtri sui social: «A volte posso anche eccedere ma a me piace la perfezione ed è sempre stato così da quando andavo al liceo.

I filitri non sono certo per cammuffare l'età: «Io me l'aumento sempre. Vergognarsi della propria età è demenziale, l’alternativa qual è, la morte? Sono fiera di come porto i miei anni e vedo che ci sono persone che impazziscono per questo. La gente sa come sono visto che mi vede in televisione e mi sembra evidente che il mio aspetto non si allontana da quello che vede su Instagram. Quando la gente mi parla di filtri mi fa quasi tenerezza. Io ho solo cercato di mantenere quello che avevo, ognuno è libero di invecchiare come vuole».

Infine la stoccata agli haters: «La gente è infelice e frustrata e quando non sei apprezzato e non hai gli strumenti per difenderti ed analizzarti trasformi questa frustrazione in rabbia e cattiveria verso il prossimo. A volte mi piacerebbe confrontarmi con queste persone, ci provo ma purtroppo è quasi sempre inutile. Quando hai davanti una persona ottusa che vuole rimanere ignorante e che non si mette in discussione è una battaglia persa».

Tra le sue storie «molto importanti e profonde» Alba Parietti ricorda Giuseppe Lanza di Scalea e Stefano Bonaga, mentre Christopher Lambert non lo annovera tra i rapporti più seri: «È stato un fidanzamento ma non così importante». Oggi è felice e innamorata del suo compagno Fabio Adami ma non vuole sentir parlare di matrimonio: «Sono allergica».

