Alba Parietti, gli auguri a Gianni Versace per il suo compleanno: «Un privilegio essere scelta da te»

di Dajana Mrruku

Alba Parietti ha condiviso su Instagram un ricordo molto personale in un giorno molto speciale, il compleanno di Gianni Versace. Lo stilista italiano, fondatore della casa di moda famosa in tutto il mondo, avrebbe compiuto 77 anni e la showgirl ha avuto l'onore, nel corso della sua carriera di incontrarlo e rappresentare lo stile di Versace in tutto il mondo.

Alba ha pubblicato una foto con una dedica allo stilista per ringraziarlo della grande opportunità e della fiducia riposta in lei. Andiamo a leggere che cosa ha scritto la showgirl.

La dedica su Instagram

«Buon compleanno Gianni.

Alba Parietti nutre un profondo affetto e stima verso Gianni, tanto da avergli dedicato in passato numerose dediche, tra cui: «Gianni Versace che ha vestito i miei sogni e li ha fatti diventare realtà».

