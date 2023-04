Adriana Lima non accetta il suo corpo dopo il parto. L'ex angelo di Victoria's Secret: «È una continua lotta»

di Redazione Web

La gravidanza, per quanto sia uno dei momenti più emozionanti nella vita di una donna, porta il corpo a subire diversi cambiamenti. Succede a tutti, anche alle top model come Adriana Lima.

L'ex angelo di Victoria's Secret ha confessato, in un'intervista rilasciata a People, che accettare il suo corpo post terzo parto non è stato affatto una passeggiata e tuttora deve combattare contro i brutti pensieri che le frullano in testa: «Faccio fatica ogni giorno ad accettare il mio corpo, devo ricordare a me stessa che sono umana e va bene se mi sento insicura».

Adriana Lima e i cambiamenti del corpo

Adriana Lima è diventata mamma del terzo figlio lo scorso agosto: lei e Andre Lemmers (suo attuale compagno) hanno accolto con gioia il piccolo Cyan, dopo Sienna e Valentina (nate dall’amore con l’ex marito Marko Jaric). Dopo essersi dedicata alla nascita del suo bambino, la top model è tornata a posare per Victoria's Secret, famoso brand di lingerie, per il lancio del profumo Heavenly Fragrance.

Le parole della top model

«È un corpo in continuo cambiamento. Ho avuto un bambino, ho appena creato una vita. È una benedizione così grande. Ogni corpo ha una reazione diversa durante la gravidanza e dopo», aggiunge la modella al magazine People.

«Ogni giorno devo ricordarmi di ascoltarmi, di accettare chi sono, di accettare il mio corpo. Devi esercitarti di continuo, ogni giorno accettare i cambiamenti. Ma imparo sempre qualcosa di nuovo. Con l'età il tuo corpo reagisce diversamente, e va bene così», ha concluso Adriana Lima.

