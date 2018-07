finita

forte calo del traffico e perdite di quote di mercato

partenza soft per i saldi di metà anno, con un livello di traffico di clienti negativo e ripercussioni anche sul magazzino e sui prezzi. Ma il calo sarebbe legato anche alla competizione con altri marchi di biancheria intima come Aerie.



Casey Amie Preston, a capo della divisione Investior Relation della società controllante, ha parlato di, con un livello di traffico di clienti negativo e ripercussioni anche sul magazzino e sui prezzi. Ma il calo sarebbe legato anche alla competizione con altri marchi di biancheria intima come Aerie.

: il calo di Victoria’s Secret pesa sui titoli di Limited Brand, la società che la controlla e che ha perso in Borsa l'11%, in quello che è il calo intraday maggiore dal primo marzo.Fondata da Raymond e sua moglie Gaye a San Francisco nel ’77 (la leggenda dice che l’imprenditore ebbe l’idea quando, in un grande magazzino per comprare biancheria intima per la moglie, trovò solo accappatoi e brutte camicie da notte), l’azienda incassò 500mila dollari solo il primo anno dal suo primo negozio, a Stanford: dopo aver aperto altri quattro punti vendita, Raymond ampliò i suoi canali attraverso la vendita per corrispondenza.Nel 1982 la società passò a, creatore di Limited Brands, che optò per un rinnovamento eliminando la biancheria maschile: nei cinque anni successivi i negozi diventarono 346, mentre negli anni ’90 l’azienda crebbe sempre di più con una linea di profumi e un ampliamento dei prodotti di abbigliamento. Una crescita che non si fermò più: nel 2015 l’azienda totalizzò un guadagno di 7,67 miliardi di dollari.Ma Victoria’s Secret non è solo una marca di biancheria: è un brand consolidato e che ha lanciato tantissime modelle, tra le più belle del mondo, i cosiddetti “Angeli”. Daa Rosie Huntington-Whiteley, daa Gisele Bundchen, daa Helena Christensen. E ancora Miranda Kerr, Adriana Lima,, Sara Sampaio. Le donne più belle del mondo, che però a quanto pare non sono bastate per evitare al marchio questa profonda crisi.