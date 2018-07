@owen.gray makes me the prettiest little lady Un post condiviso da Casey Calvert (@caseycalvert) in data: Feb 12, 2018 at 3:55 PST

Lei si chiamae la sua storia è molto particolare: a 28 anni è una delle pornostar più famose negli Stati Uniti, ma fino a 21 era ancora vergine. Eppure, anche da vergine, era già conosciuta perché posava, in diverse foto che circolavano su internet,, pratica che la attirava sin dalla più giovane età.Come racconta Dagospia, già a 13 anni Casey è incuriosita dal mondo del sadomaso: a 18, inizia a posare come web model, in shooting bondage o a volte anche nuda. All’università, l’incontro con un professore e con un uomo di 48 anni, afroamericano, con cui ha, cambiano la sua vita: a 21 anni, nel frattempo le sue foto hanno attirato gli studios di Los Angeles che la tentano. Così Casey passa al porno: paradossale per chi fino a pochi mesi prima era rimasta illibata, e che in pochi mesi trasforma il sesso in un lavoro.Per mesi ha difficoltà a capire “come farlo”, ma col passare del tempo, tra un’esperienza lesbo, una gangbang e il passaggio al porno bondage, arrivano i "miglioramenti". Ora è quello il suo campo principale: un genere forte (fa sesso legata o bendata, con finte torture e addirittura soffocamenti), ma che è l’unico che riesce ad eccitarla fino in fondo. E in America, tra gli altri, ha recitato anche con un italiano:, ovviamente. Chi se no?