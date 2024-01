Masterchef, Settimino, Joe Bastianich e la salsa segreta

Settimino è tra gli indiscutibili protagonisti di questa stagione di MasterChef Italia. Negli episodi di ieri (su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand), al cospetto dei giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli “affiancati” da Joe Bastianich, tornato nella Masterclass in occasione della notte del 300esimo episodio dello show, il pizzicagnolo barese ha dovuto preparare il suo hamburger: ecco il “Set Burger”, uno smash burger con una salsa segreta. La presentazione del suo piatto e il suo incontro con Joe è un vero show (e chissà se sapremo mai com’è fatta la salsa…)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 17:02

