Masterchef, Iginio Massari realizza il sogno di Deborah (e Antonino lo imita)

Anche solo nominare “Iginio Massari”, per i cuochi amatoriali in gara a MasterChef Italia, provoca ansia e paura. La prova di pasticceria? Spauracchio vero, da sempre. Poi c’è Deborah, aspirante chef di questa edizione, team leader 30enne di Poggio Mirteto (Rieti), che invece non vedeva l’ora di incontrare il Maestro Pasticcere più famoso d’Italia.

Il suo sogno si è realizzato negli episodi di ieri (su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand), quando Iginio si è presentato in Masterclass insieme alla figlia Debora, in occasione peraltro dell’episodio numero 300. Per Debora un sogno che, se possibile, è diventato una vera e propria favola quando la sua torta è stata promossa a pieni voti: la sua charlotte alle fragole con pralinato di nocciola, gelée ai frutti di bosco e panna montata era buonissima e Massari l’ha fatta salire in balconata senza nemmeno consultare i colleghi giudici, rimasti letteralmente senza parole (tranne Antonino, che ha sfoggiato una sorprendente imitazione dello stesso Iginio).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 16:58

