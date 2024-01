Masterchef, il concerto di Joe Bastianich per i 300 episodi del talent di Sky

Un ritorno sorprendente, a MasterChef Italia. Negli episodi di ieri (su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand), ad “affiancare” i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli è tornato Joe Bastianich, volto di MasterChef tra Italia e Usa, che ha fatto il suo ingresso in Masterclass proprio nella serata in cui il cooking show festeggia i 300 episodi.

A Joe il compito di “presiedere” l’Invention Test, una prova tra passato presente e futuro della cucina con tre piatti a rappresentare queste epoche, ma anche di essere lo “svantaggio vivente” della prova: Michela, vincitrice della Mystery Box precedente, può svantaggiare un altro cuoco in gara con lei, sceglie Kassandra la quale deve quindi iniziare a cucinare in ritardo rispetto agli altri… perché prima c’è un personalissimo concerto di Joe da ascoltare. Kassandra sembra tutt’altro che dispiaciuta.

