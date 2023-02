Masterchef Italia, Hue ha un favore da chiedere a Bruno Barbieri

Nel corso di questa edizione, Hue ha legato particolarmente con Antonino Cannavacciuolo. Negli episodi di ieri di MasterChef Italia (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), Bruno Barbieri si è avvicinata alla concorrente per fare quasi un bilancio di questo suo percorso.

«Ti senti cambiata?», chiede lo chef, e lei risponde: «Sì, chef, ho trovato l’ultimo pezzo per completare Hue». Un pezzetto fondamentale, che le serve per continuare a custodire il suo sogno: aprire un ristorante stellato in Vietnam. Ma Hue ha ancora un favore da chiedere a Chef Barbieri: «Non prendete altri vietnamiti a MasterChef Italia, voglio essere l’unica!».

Masterchef Italia, il piatto da 7 anni di preparazione della monaca chef Jeong Kwan

Immagini concesse da Sky, sito ufficiale https://masterchef.sky.it/. La finalissima di MasterChef Italia è giovedì 2 marzo alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, gli episodi sono sempre disponibile on demand.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA