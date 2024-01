L'Isola dei Famosi 2024, Joe Bastianich è il primo concorrente: l'indiscrezione social. Il mistero Ilary Blasi

di Alessia Di Fiori

Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex giudice di Masterchef, Joe Bastianich, dovebbe essere uno dei concorrenti della prossima edizione de L'isola dei Famosi.

Il Grande Fratello è in dirittura d'arrivo e per questa ragione si sta lavorando no stop alla nuova edizione dell'Isola, ad oggi non si conoscono ancora i nomi dei protagonisti che voleranno sull'isola per mettersi alla pova, ma stanno uscendo le prime indiscrezioni.

Una di queste riguada anche l'ex schermitrice Elisa Di Francisca, che sembrerebbe essere in trattative per la partecipazione.

Bastianich all'Isola dei Famosi

Nelle ultime ore è arivata una notizia in anteprima da Davide Maggio, che ha rivelato uno dei membri del cast, si tratta di Joe Bastianich conosciuto a tutto il pubblico appassionato di cucina avendo partecipato alla versione italiana di Mastechef dal 2011 al 2019.

Il ristoratore non è nuovo a partecipare a programmi televisivi che lo mettono alla prova, infatti è stato concorrente a Amici Celebrities e Italia's Got Talent e poi di nuovo come concorrente a Pechino Express in coppia con Andrea Belfiore.

Ancora non ci sono certezze, invece, sulla conduzione di Ilary Blasi: voci vorrebbero Vladimir Luxuria in pole al posto dell'ex moglie di Francesco Totti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA