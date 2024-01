Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria verso la conduzione? Ilary Blasi: «Da opinionista è un attimo». La risposta di lei

Il passo da opinionista a conduttrice di un reality show non è tanto lungo, come ha dimostrato Alfonso Signorini che, dopo tanti anni a vestire i panni di opinionista nelle edizioni con Ilary Blasi al timone, ha preso lui stesso la direzione della Casa, diventando conduttore. Stesso destino potrebbe succedere a Vladimir Luxuria che potrebbe spodestare l'ormai ex moglie del Capitano della Roma e prendere il suo posto alla conduzione dell'Isola dei Famosi. L'indiscrezione arriva da Dagospia, ma i fan dei reality di Mediaset (e Ilary Blasi) avevano già previsto tutto.