Isola dei famosi, la verità di Mercedesz Henger sul rapporto con Edoardo Tavassi

di Federica Portoghese

Un'amicizia speciale quella nata in Honduras tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. I due ex naufraghi sembravano aver trovato la giusta sintonia per dare il via a una nuova storia d'amore. Una dolce simpatia che ha fatto sognare i telespettari dell'Isola dei famosi, che oggi si chiedono come proceda la frequentazione una volta spente le telecamere, sempre se questa sia mai decollata...

La verità di Mercedesz Henger sul rapporto con Edoardo Tavassi dopo L'Isola

Dopo le continue richieste dai fan sugli aggiornamenti della "coppia", arriva la risposta di Mercedesz Henger che svela su Instagram la verità sul suo rapporto con Edoardo Tavassi: «Volevo dire una cosa su Edo. Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai. Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa come mi accusate voi che “non mi interessa Edo“, anzi… Ma semplicemente che per il momento abbiamo entrambi altre cose per la testa).

La bella figlia di Eva Henger conclude il suo post lasciando "le porte aperte" su una possibile "storia" col fratello di Guendalina Tavassi: «Mai dire mai, se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirvelo, come abbiamo fatto fino ad ora. Gli voglio un bene che neanche sapete e spero che qualsiasi cosa succeda tra noi, lui ottenga tutto quello che desidera».

Michelle Hunziker, bacio appassionato e cena romantica con Giovanni Angiolini https://t.co/ydp1ZuatxD — Leggo (@leggoit) July 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA