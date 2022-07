Isola 2022, Mercedesz rompe il silenzio su Edoardo: «Abbiamo chiarito, ma preferisco non dire nulla»

Mercedesz Henger svela la sua verità. Ai microfoni della trasmissione radiofonica "Non succedere più" di Radio Radio, l'ex naufraga ha svelato cosa è accaduto dopo la conclusione de L’Isola dei Famosi, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute dopo il fraintendimento di alcune sue dichiarazioni per cui in molti hanno pensato che stesse male. «Quando esci, il fisico fa fatica a riabituarsi a mangiare e alla vita normale. Il mio corpo ha faticato a starmi dietro. Da un paio di giorni mi sento mille volte meglio» ha sottolineato Mercedesz. In Honduras ha fatto molto discutere il suo rapporto con Edoardo Tavassi. Inizialmente sembrò che ci potesse essere del tenero, poi il fratello di Guendalina ha cambiato idea, attaccando in diversi frangenti la ragazza e sostenendo che non fosse del tutto sincera. Rientrato in Italia, l’ex naufrago ha avuto altre parole non tenerissime per la Henger. «Con Edoardo – ha spiegato – ci siamo sentiti, abbiamo chiarito e se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Ma per il momento preferisco non rivelare nulla. Siamo assolutamente in buoni rapporti, infatti anche sui social si sono intravisti degli scambi. Però per il momento, visto che lui è riservato, preferisco non dire nulla di più». Sembra che ci sia stato anche un incontro: «Se ci siamo visti? Non entro nei dettagli. Vedremo, si vedrà. Io non dico nulla» ha dichiarato.

Poi ha chiarito e si è difesa anche per il suo comportamento spesso travisato: «Molti miei sentimenti sono stati sminuiti e mi dispiace perché io sono stata sempre sincera, anche troppo. Mi conveniva celare un attimo i miei sentimenti, se avessi finto di più sarei passata meno per falsa. Sì Edoardo mi piaceva, un uomo se mi fa ridere… Uno dei motivi per cui mi è piaciuto subito è che è una persona sincera».

Anche con Guendalina Tavassi qualche frizione c’è stata, ma poi ha chiarito: «Guenda – ha raccontato – è stata protettiva nei riguardi del fratello. Non la biasimo assolutamente, poi se deve nascere qualcosa è normale che ci siano dei dubbi. Non credo abbia ostacolato, è stata semplicemente protettiva. Ci siamo sentite e abbiamo chiarito».

E sulla vittoria di Nicolas Vaporidis, commenta: «Mi sarebbe piaciuto vedere Edo vincitore, secondo me se la contendeva con Nicolas Vaporidis. Sono comunque contenta per Nicolas, anche se abbiamo avuto delle litigate. Poi si sono trasformate in chiarimenti ed è nata una bellissima amicizia». Se con Edoardo e Guendalina ci sono stati dei chiarimenti, con Marialaura De Vitis è calato il gelo. «Io ho voluto molto bene a Marialaura, mi sono fidata troppo in fretta di lei. Ho visto che in quei tre giorni che ho passato in infermeria lei ha parlato male di me e ci sono rimasta perché non me lo sarei mai aspettata. Quella specie di doppiogioco forse era dovuto ad una strategia. Io ho sempre lasciato una porta aperta per un chiarimento fuori, ma non ci sono stati contatti da quando siamo tornati. La persona che pensavo di aver conosciuto non è la vera Marialaura».

E sul futuro, si intravede una novità, sempre da reality: «Ho fatto l’isola due volte, posso affrontare anche il GF» cosa succederà?

