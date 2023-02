Isola dei Famosi, Loredana Lecciso concorrente? Ecco cosa rivela lei

Loredana Lecciso potrebbe essere tra i prossimi concorrenti de L'Isola dei Famosi. La compagna di Al Bano si vocifera potrebbe partecipare insieme alla figlia Jasmin. Da settimane si rincorrono i rumors sulla sua possibile presenza, ma ora spunta un indizio che potrebbe dare una conferma.

Arisa va a Sanremo, anche l'insegnante di Amici "tradisce" Mediaset per il Festival

Masterchef, in balconata scoppia la lite tra Sara e Francesco e gli chef vanno su tutte le furie

La trattativa

Prima della scorsa edizione la Lecciso dichiarò: «L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola». La trattativa non andò in porto e quest'anno potrebbe scegliere di partecipare insieme alla figlia.

Le proposte

La proposta di partire per L’Isola dei Famosi è stata rinnovata anche quest’anno. Jasmine al settimanale Nuovo Tv ha dichiarato: «Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca». La Lecciso invece ha ammesso di non escludere mai i realiti, pur confessando a Riccardo Signoretti: «Non vi nascondo che mi piacerebbe tornare alle origini come giornalista, ero inviata a La Vita in Diretta, perché no».

Lite con bicchieri che volano dietro le quinte di Sanremo? La verità di Anna Oxa e Madame: «Stava con i carabinieri» https://t.co/MhiYP8l0hL — Leggo (@leggoit) February 10, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA