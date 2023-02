Masterchef, in balconata scoppia la lite tra Sara e Francesco e gli chef vanno su tutte le furie

di Redazione web

Si sfiora lo scontro in balconata a Masterchef e gli chef richiamano i concorrenti. Quella trascorsa doveva essere la puntata in cui i partecipanti avrebbero dovuto cominciare a pensare da veri cuochi, come aveva anticipato Cannavacciuolo, ma le cose sono andate in modo molto diverso.

Lo scontro

Dopo la prova in esterna, a Milano, nel quartiere CityLife, al Pressure Test finiscono così Bubu (peggiore all’Invention), Francesco, Lavinia, Roberto e Leonardo. Francesco si salva, e Sara esprime tutto il suo disappunto scuotendo la testa. Cannavacciuolo le chiede spiegazioni, e lei dice che «Francesco è un avversario che non rispetta». L’aspirante cuoco però risponde: «Non stimare mi sembra un parolone. Dicendo che non stimi un avversario dimostri di non avere umiltà, lucidità e di non essere corretta. Io quando cucini i tuoi intrugli devo andare in dispensa a prendere boccate d’aria».

Il rimprovero dello chef

Il litigio sembrava essere stato sedato dai giudici, con tanto si sguardo di disapprovazione di Locatelli, ma verso la fine della serata i due tornano a punzecchiarsi. Barbieri però perde la pazienza: «Quello che vedo non ha niente a che vedere con il carattere di uno chef, mi sembra di stare all’asilo. Immaginate queste scenate in una cucina professionale». Ma il più deluso è Locatelli, che guarda la scena immobile e poi lascia la postazione amareggiato.

