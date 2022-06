Isola 2022, «Edoardo non si sarebbe mai ritirato»: la mamma Emanuela sbotta sui social

In seguito al ritiro di Edoardo Tavassi dall’Isola dei Famosi per il suo problema al ginocchio, sua mamma Emanuela Fuin è sbottata sui social con un messaggio molto critico nei confronti della produzione. Il fratello di Guendalina è stato obbligato a lasciare il programma? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: “OnceAgain” from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 09:37

