Isola, ​Christopher Leoni infrange il regolamento: la produzione prende provvedimenti. Cos'è accaduto

A due settimane dall'inizio dell'Isola dei Famosi, i naufraghi stanno cercando di mantenere ben saldo l'istinto di sopravvivenza in Honduras. Tra i concorrenti, c'è Christopher Leoni, che ha cercato di infrangere le regole imposte del programma. A dirla tutta, il naufrago già precedentemente non ha rispettato le regole: per ben due volte ha finto di aver acceso il fuoco in natura. Ma procediamo con ordine.

La contesa del cibo

Nel daytime di questo pomeriggio, Christopher Leoni, ha rubato i paguri di Andrea Lo Cicero, leader di questa settimana. Quest'ultimo, si è mostrato quindi polemico nei confronti di Leoni e Luca Vetrone, accusandoli di non essere in grado di rispettare gli altri. «Hanno un problema con il cibo, le porzioni le sto facendo fare a loro», ha affermato Lo Cicero. Lo scopo del naufrago è proprio quello di assecondare le scelte sbagliate dei concorrenti. A sottolineare l'atteggiamento scorretto del naufrago è stato lo "Spirito" dell'Isola dei Famosi (ossia, la redazione) che ha obbligato Andrea a deporre la sua collana da leader.

Riusciranno i naufraghi a trovare il giusto equilibrio per sopravvivere pacificamente sull'Isola? Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 20:35

