Isola 2022, Carmen di Pietro in crisi dopo l'incidente di Edoardo: «E' colpa mia»

Crisi morale per Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi: dopo l’incidente occorso ad Edoardo Tavassi durante la prova ricompensa, la showgirl ha cominciato a sentirsi in colpa per il suo infortunio al ginocchio. Ecco che cosa ha rivelato. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 12:38

