Isola dei Famosi, annullati due contratti di due concorrenti: Mediaset paga una lauta penale

di Redazione Web

Isola dei Famosi è pronta a ripartire con la nuova edizione che avrà inizio il prossimo lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. Dopo l'ufficializzazione del cast, si sono fatti strada sui siti d'informazioni alcuni nomi e cognomi di vip che sarebbero stati silurati per scelta della Mediaset. E il settimanale Oggi ne ha svelato il motivo.

Isola, Ilary Blasi: «Fiore Argento? Nemmeno sapevo che Asia avesse una sorella». Poi lo spoiler su Cristina Scuccia

L'Isola dei Famosi, Simone Rugiati esce allo scoperto con Claudia Motta: «Sostenete il mio angelo»

Isola dei famosi, Serena Enardu tagliata dal cast? L'ex tronista furiosa: «Adesso parlo io»

Isola dei Famosi, il retroscena

Il settimanale ha approfondito le voci di rumors e ha ribadito la preoccupazione di Pier Silvio Berlusconi per il livello di trash che il reality potrebbe assumere nel corso dell'edizione, soprattutto dopo le polemiche sollevate durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

«Perciò i vertici del Biscione, pur pagando una lauta penale, hanno annullato i contratti già firmati da due concorrenti reputati non in linea con lo spirito dello show», si legge sul settimanale che fa i nomi di Gianmarco Onestini, ex tronista e gieffino dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, e Luca Di Carlo, avvocato e compagno di Ilona Staller.

Gli altri presunti “bocciati”

La lista dei concorrenti "bocciati" dall'azienda includeva anche i nomi delle sorelle Elga e Serena Enardu, ex volti di Uomini e Donne, e Gian Maria Sainato, influencer e opinionista delle trasmissioni del pomeriggio.

Foto dei figli sui social, dai pediatri è allarme #sharenting: «Ogni bambino ne ha 300 all'anno, ecco i rischi» https://t.co/ZaMTzoFB1x — Leggo (@leggoit) April 13, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA