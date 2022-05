Isola 2022, tra Estefania e Roger cala il gelo: colpa delle pulci nell'orecchio di Laura Maddaloni

Colpo di scena all'Isola dei Famosi 2022: Estefania fa marcia indietro su Roger. Nell'ultima puntata di lunedì 9 maggio, Laura Maddaloni è stata eliminata dal televoto e Ilary Blasi è stata costretta a farla spostare su Playa Sgamada, dove ha riabbracciato il martio Clemente Russo, Licia Nunez, Estefania e Fabrizia Santarelli. Ed è stata proprio Laura a mettere in guardia Estefania, su alcuni comportamenti ambigui di Roger.

IL MONITO DI LAURA MADDALONI

Appena arrivata sull'isola di chi rischia l'eliminazione definitiva, Laura, ha subito messo delle pulci nell'orecchio di Estefania a proposito di Roger. Nei giorni scorsi il modello brasiliano ha provato a corrompere il medico della produzione, facendo in modo che recapitasse un biglietto alla modella. Il naufrago è stato redarguito dalla padrona di casa, Ilary Blasi, ma nonostante questo, la giovane argentina ha potuto leggere il contenuto mostrandosi però abbastanza fredda perché ha dichiarato di essere venuta a conoscenza di cose che non le sono piaciute.

Subito il mondo dei social e i telespettatori hanno cercato di indagare per capire cosa abbia scoperto la bella Estefania. Nel datytime è emerso che a informare la Bernal su Roger, sia stata proprio Laura Maddaloni che ha messo in guardia la naufraga:

«Raga Roger giustamente fa la sua strategia, lui vuole vincere quindi io te lo dico in faccia quello che penso. Prima di venire qua io gli ho dato il bacio di Giuda. Per me Roger sta giocando dal primo giorno e complimenti perché ci ha fregati. Finge un amore vero per andare avanti, ma queste sono cose che non mi riguardano. Ha giocato facendo finta di essere amico nostro e amico loro (riferendosi alla frattura con il gruppo di guendalina Tavassi ndr). Una strategia che per quanto mi riguarda non mi piace. Tradire le persone a lui vicine in questo momento pur di arrivare più a lungo possibile. In più ha detto 'scusatemi, ma io voto Lory' che è la fidanzata di un nostro. Ha buttato in un colpo due di noi. Ci hanno riso addosso».

In conclusione, anche Clemente Russo, nonostante la settimana passata distante dalle dinamiche di gioco di Playa Accoppiada, ha voluto dire la sua su Roger Balduino: «Secondo il mio modesto parere Roger ha fatto un patto con Nicolas e con qualcun altro per arrivare in finale».

Gli animi a Cayo Cochinos si fanno sempre più bollenti e oltre le liti tra le due fazioni, adesso a rischiare grosso è anche la storia d'amore che ci ha accompagnato nella prima parte dell'Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi aveva avvertito tutti: «Tutto può cambiare» e sembra proprio che abbia avuto ragione fin dal principio...

