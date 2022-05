Isola 2022, Blind salta la diretta «Stop dai medici». Ecco come sta il naufrago. L'ex cantante di XFactor, era "scomparso" dal daytime destando non poche preoccupazioni da parte del pubblico. Ci ha pensato Alvin, durante la puntata di lunedì 9 maggio, a spiegare le sue condizioni fisiche.

Blind ha saltato non solo alcune puntate del daytime, dunque, ma anche la quindicesima puntata a causa di un problema di salute che Alvin ha spiegato durante la diretta di lunedì sera. «Blind è in infermeria da ieri a causa di un'infezione cutanea e i medici preferiscono tenerlo lontano tre giorni dall'acqua salata e dal sole». Poi l'inviato rassicura il pubblico e fiamiliare del giovane rapper: «Ovviamente non è nulla di grave, è tutto sotto controllo, anzi, l'ho incontrato personalmente ieri e mi ha detto di essere dispiaciuto per questo»

