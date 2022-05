Isola 2022, diretta 9 maggio: una tra Mercedesz, Maria e Fabrizia finirà su Playa Sgamada. Le Conquistadoras si sono integrate nel gruppo ma, nel corso della puntata che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, i naufraghi voteranno per salvarne solo una. Le altre due si sfideranno in un televoto flash, la perdente dovrà spostarsi sull'altra spiaggia.

Leggi anche > Isola 2022, Roger sceglie Estefania: «Voglio conoscerla fuori di qui», ma per Beatriz «Non dureranno»

Per la prima volta in questa edizione dell'Isola dei Famosi 2022 i leader saranno due, un uomo e una donna. I concorrenti dovranno affrontare due prove per conquistare il titolo.

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni si affronteranno in un duello per vincere una cena in riva al mare al tramonto. Alessandro riuscirà a vincere e conquistare così la sua libertà? Una tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda venerdì 13 maggio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA