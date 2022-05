Isola 2022, Roger sceglie Estefania: «Voglio conoscerla fuori di qui», ma per Beatriz «Non dureranno»

Il triangolo amoroso sbarca anche sull'Isola dei Famosi 2022. Durante la puntata di venerdì 6 maggio, Roger Balduino, Beatriz Marino ed Estefania si sono incontrati tutti insieme in spiaggia per confrontarsi e decidere il futuro dei loro rapporti. Il modello sceglie di restare con la naufraga e saluta la sua ex.

Leggi anche > Isola 2022, Nicolas Vaporidis sotto attacco: «E' un dittatore»

Mentre Estefania era su Playa Sgamada, Roger ha passato un po' di tempo con Beatriz: «Questi giorni sono andati bene - ha spiegato il modello - ci siamo chiariti. La nostra storia è stata la più importante della mia vita, lei conosce la mia famiglia meglio di me, ci tengo alla sua amicizia».

Anche Beatriz sembra essere più serena: «Abbiamo parlato e deciso di restare amici, è tutto ok». Estefania dopo aver ascoltato la clip riassuntiva in cui Roger dice di non amarla commenta: «Volevo venire proprio per sapere cosa era successo tra loro. Nessuno si innamora in un mese, pure io sono molto presa e ogni giorno mi piace di più. Posso solo chiedere a lui cosa pensa».

Roger conferma che tra lui e Beatriz c'è solo amicizia. Per Bea tra Roger e Estefania non c'è futuro: «Non l'ho mai visto triste, non ha mai parlato di lei». «Vorrò sempre bene a Bea, Estefania l'ho conosciuta qui e ogni giorno che passa mi piace di più, mi fido di lei». Roger consegna la collana a Estefania: «Voglio conoscerla anche fuori dall'Isola»

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 07:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA