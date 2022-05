Isola 2022, Edoardo e Laura attaccano Nicolas: «E' falso non vi fate fregare», l'attore ribatte «Poveraccio»

Sembrava che sull'Isola dei Famosi 2022 l'amicizia tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi fosse a prova di bomba, e invece è bastato pochissimo per fare deflagare tutto. Durante la puntata del 9 maggio, sono volate parole pesantissime a cui si è aggiunta anche Laura Maddaloni.

Già nella scorsa puntata il rapporto di Edoardo e Nicolas si era incrinato, ma sabato c'è stata una lite bruttissima tra i due a causa di alcuni pesci da pescare. Ne è scaturito un litigio in cui sono volate parole grosse anche durante la diretta della quindicesima puntata. «L'unica delusione - spiega Vaporidis - è aver creduto in un poveraccio come te, io sono ricco dentro. Fai lo show della maleducazione, dell'ignoranza, mi ha preso per il cu*o per 50 giorni. C'eravamo tanto amati, lui era la figura più vicina che avevo ad un amico, io ho rispettato le sue confidenze, lui me le ha tirate in faccia. Mi ha insultato. La sua visione è diversa da quella che mi ha fatto credere fino ad ora. Io lo so che questo è un palcoscenico, ma persone come lui lo vivono com una vetrina, io come una crescita umana. Se i microfono hanno registrato lui ha continuato a insultarmi anche mentre andava avanti la clip. So di non avere un carattere perfetto, ma almeno solo leale»

«Voi a casa Nicolas non lo conoscete - ribatte Edoardo - è falso da morire, andava dall'altra parte a parlare male di noi. Viene da noi e parla male degli altri e questo voi non l'avete visto. Roger e Blind mi sono testimoni. Blind me l'ha giurato su Greta che lui fa così per non farsi nominare, mi fa disgusto non voglio averci a che fare».

«Io continuo a non parlare male di lui - prosegue Nicolas - io fuori ho una vita tu no. Mi sta dicendo le peggiori cose». Guendalina: «Io sono scioccata, ha parlato male di me, mnio fratello e Carmen. A me mi detesta, ieri ha iniziato l'attacco a mio fratello solo per avergli detto ci sono i pesci butta l'amo»

Consiglio di Vladimir a Nicolas: «Sei un grande protagonista, ma cerca di ridere di più, ti servirà per sopravvivere, prendi tutto troppo sul serio». «E' vero quello che dite - conferma Vaporidis - voglio arrivare a questa leggerezza ma è un percorso che sto facendo», Edo urla: «E' falso non vi fate fregare vi imploro vuole fare la vittima. Ora si isolerà e dirà che siamo tutti contro lui e farà Raz Degan»

Ancora una clip di litigio questa volta è Nicolas contro Laura. Laura ha chiesto di pareggiare la scorsa puntata durante la prova ricompensa. Laura: «Quello che mi fa male è che ogni cosa che faccio mi accusa di non essere sportiva, quando in 50 giorni ho fatto tante cose belle. Ti stai accanendo. Tu devi ringraziare me e mio marito se sei ancora qua».

