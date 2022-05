Isola 2022, Nicolas Vaporidis sotto attacco: «E' un dittatore»

Partenza con il botto per la quattordicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Nemmeno il tempo di collegarsi con la Palapa, che Ilary Blasi ha dovuto subito sedare le liti tra il gruppo e l'attore di Notte prima degli asami, accusato di essere un prevaricatore.

Durante la diretta di venerdì 6 maggio, Nicolas Vaporidis è stato pugnalato alle spalle anche da chi, solo la scorsa puntat lo difendeva a spada tratta, ovvero Guendalina ed Edoardo Tavassi, a cui si aggiunge anche Carmen Di Pietro stufa di sentirsi dire che non fa nulla. «Gli ho raccontato le avventure di Raz Degan, non l'avessi mai fatto - scherza Edoardo - e ora vuole fare il Raz Degan dei poveri. Lui si arrabbia se pesca Guendalina. lui deve essere l'unico a pescare».

Un ccasione troppo ghiotta per Laura Maddaloni, la moglie di Clemente Russo, tra le prime a schierarsi contro l'attore -che dal suo canto non ha mai avuto problemi a rispondere alla coppia senza filtri - e che lo ha definito un "dittatore": «Il punto è che si stanno svegliando finalmente, lui si nasconde e non si accorge dei malumori perché va a pesca tutto il giorno».

Nicolas è incredulo: «Sono stupito, perchè tutte le cose che stanno dicendo non le sapevo. Ho sempre detto le cose in faccia a tutti». Dallo studio interviene Vladimir Luxuria che zittisce tutti: «Io penso sia vero che lui tende a essere leader ma penso che se tu non vuoi che qualcuno sia capo tu fai la rivoluzione. Lamentarsi non serve, quindi se non lo vedete come tale detronizzatelo»

