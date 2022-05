Brutto spavento per Antonella Clerici, che oggi come di consueto avrebbe dovuto condurre È sempre mezzogiorno su Rai1 e che invece è stata costretta a dare forfait per ragioni di salute.

Antonella Clerici assente a È sempre mezzogiorno: «Sono stata molto male, una sorta di intossicazione»

L'appuntamento era previsto per stamattina alle 11.55 con la promessa di una «puntata dolcissima», ma all'ultimo momento la presentatrice ha dovuto rinunciare alla diretta e chiedere che venisse trasmessa una replica dello show cooking.

L'assenza della Clerici ha allarmato il pubblico, ma qualche ora fa è arrivata la spiegazione della conduttrice che ha tranquillizato i propri fan e spiegato il motivo dell'assenza. «Oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta» racconta Antonella in un breve video pubblicato sui social. «Ho avuto una sorta di intossicazione e quindi non sono stata tanto bene. Spero domani di essere assolutamente con voi e quindi a prestissimo» aggiunge la conduttrice, che nella clip mi mostra struccata e visibilmente provata.

Il breve video ha suscitato un'ondata di affetto tanto da parte del pubblico quanto da parte di colleghe e amiche, a partire da Mara Venier, Sabrina Ferilli ed Elena Sofia Ricci che le hanno fatto gli auguri di pronta guarigione, nella speranza di poterla rivedere già in onda domani mattina. Stesso posto, stessa ora.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 19:03

