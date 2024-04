Isola, Greta Zuccarello fa la spia: «Hanno rubato il cibo ai cameraman», nessuno confessa. Ecco chi è stato

di Ida Di Grazia

Dopo il caso Francesco Benigno un nuovo "giallo" colpisce l'Isola dei Famosi. Greta Zuccarello fa la spia ma senza far nessun nome e dice: «Hanno rubato il cibo ai cameraman», Vladimir Luxuria prova a farla confessare ma nessuno si fa avanti. Solo Pietro ammette di aver mangiato quel cibo ma non di essere stato l'autore del furto. La conduttrice dice che se ne parlerà nel corso della diretta ma la puntata termina in un nulla di fatto o quasi.

L'accusa di Greta Zuccarello

Durante le nomination Greta Zuccarello ha interrotto la ritualità del momento chiedendo la parola: «Io sono una persona molto ligia al regolamento, la persona che volevo votare è immune, nella mia carriera sono cresciuta rispettando delle regole mentre qui il regolamento è stato violato: qualcuno ha sottratto del cibo non nostro ad altre persone».

Vladimir Luxuria prova a indagare ma non ricevendo risposta dice: «Sappiamo benissimo a cosa ti riferisci e ne parleremo dopo». Nessuno si fa avanti, la principale indagata sembra essere Khady che però nega tutto, l'unico ad ammettere di aver mangiato il cibo rubato ai cameraman è Pietro: «Certo che l'ho mangiato, l'ho pure detto ,ma non l'ho rubato. Non dirò mai chi è stato, non sono un infame».

I provvedimenti

La puntata prosegue ma non si vedono né le immagini né vegono smascherati gli autori del furto. Luxuria comunica che i naufraghi una volta rientrati sull'Isola leggeranno un comunicato con dei provvedimenti in merito. In chiusura di puntata la conduttrice dice solo: «Naufraghi andrete sulla playa troverete una sorpresa, siete contenti?» e saluta tutti. I concorrenti, ignari, sono felici perchè immaginano di trovare del cibo, il pubblico, dopo aver aspettato invano il video di Francesco Benigno resta nuovamente a bocca asciutta. Perché?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 01:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA