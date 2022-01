Tomaso Trussardi, nuova fiamma dopo Michelle Hunziker? La risposta social e la furia per Aurora

Tomaso Trussardi risponde dal social ai gossip nati dopo la recente separazione dalla moglie Michelle Hunziker. Secondo i beninformati infatti l’imprenditore avrebbe una nuova liaison e nel contempo si sarebbero raffreddati anche i rapporti con la figlia di Michelle, Aurora Ramazzotti.

Tomaso Trussardi e i gossip del dopo separazione

Con l’ufficializzazione della separazione fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è esploso il gossip. L’imprenditore, che di certo immaginava tanto clamore, ha utilizzato il social per smentire alcune indiscrezioni che lo vedevano protagonista. Tomaso è stato sorpreso da “Chi” a Cortina assieme alla sua assistente Elisabetta Franchi, subito si è parlato di love story clandestina e lui ha deciso di replicare ironicamente. Dalle stories infatti ha postato un video di Grisù, il draghetto pompiere dei cartoni animati, impegnato a spegnere un incendio, accompagnato dalla scritta: «Un aiuto per spegnere nuove fiamme», a sottolineare che attualmente non è impegnato in nessuna liaison.

I rapporti con Aurora Ramazzotti

Meno divertita la smentita circa la presunta freddezza di rapporti con Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle, per via del fidanzato Goffredo Cerza. Il ragazzo infatti, secondo le indiscrezioni, avrebbe dovuto lavorare con Tomaso ma poi il tutto si sarebbe risolto con un nulla di fatto, provocando l'allontanamento: «In mezzo a miliardi di fake news che girano – ha scritto Trussardi sul social - c’è anche questa che mio ha fatto spaccare. Nulla di più falso, lavoro da un anno e mezzo in un’azienda italiana nel settore automotive. Io e Aurora ci vogliamo bene brutti cazzar*».

