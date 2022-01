Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma? «Io per lei ci sarò sempre»

A colorare le pagine dei giornali di cronaca rosa ora c'è il divorzio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Dopo 10 anni di unione e due figlie, Tomaso e Michelle con una nota congiunta hanno messo la parola fine alla loro storia. Da quel momento la spasmotica ricerca del gossip a colpe e colpevoli, ma per ora i due non dichiarano nulla a tal proposito. Nei giorni qualcuno ha anche azzardato un riavvicinamento tra la conduttrice e il suo primo marito Eros Ramazzotti, papà di Aurora. In una storia Instagram era stato il cantante stesso a dichiararsi single proprio per spegnere i rumors.

I motivi dell'addio e il "commento" di Aurora Ramazzotti

Eros e Michelle, nessun ritorno di fiamma

Ma Eros vuole essere più chiaro con tutti e rilascia le sue parole al settimanale Oggi. «Nessun ritorno di fiamma. Per lei ci sono e ci sarò sempre. Mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi». D'altronde il cantante sa che la vita è una sorpresa continua e a volte dolorosa, lui ci è già passato. Nel 2019 infatti il romano si è separato dalla sua seconda moglie Marica Pellegrini da cui ha avuto due figli, proprio come Michelle che da Tomaso ha avuto Sole e Celeste. Stesso destino per i due ex «Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative»

La verità

Il ragazzo Nato ai Bordi di periferia ci tiene poi a spiegare meglio tutto per evitare ogni possibile fraintendimento: «Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale».

