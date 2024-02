Michelle Hunziker, coccole a tutti prima di dormire...anche al nuovo arrivato: «A Leone, Lilly e Sereno»

di Redazione web

Michelle Hunziker non ha mai nascosto il suo amore per i suoi amici a quattro zampe che la seguono ovunque e che lei porta sempre con sé anche quando viaggia o va in vacanza. Leone, Lilly e Odino compaiono spesso nelle storie Instagram della conduttrice svizzera che si diverte molto a riprenderli e, così, è successo anche nelle scorse ore. Michelle, però, ha fatto le coccole anche a un altro "cucciolo": Sereno. Ecco di chi si tratta.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato alcune nuove storie Instagram che hanno riscosso molto successo tra i fan. Nel primo video postato, la conduttrice scrive: «Coccole a Sereno!» e accarezza un peluche gigante che rappresenta un cane, molto probabilmente, un giocattolo delle sue bambine Sole e Celeste Trussardi. Poi, nel secondo filmato, ecco che la mamma di Aurora Ramazzotti si dedica ai suoi veri amici pelosi. Per il barboncino Leone, i grattini sulla pancia sono una vera e propria goduria, una coccola prima di dormire e, infatti, Michelle scrive: «Coccole anche a Leone, prima della nanna...». Infine, ecco la cagnolina Lilly che guarda con adorazione la padrona che, intanto, augura la buonanotte ai suoi follower: «E anche Lilly è pronta a dormire... buonanotte a tutti voi».

Michelle e i progetti di lavoro

Michelle Hunziker, in questo periodo, è molto impegnata perché sta lavorando alla nuova edizione del suo show "Michelle Impossible & Friends", spettacolo che, negli anni scorsi, ha riscosso davvero molto successo.

