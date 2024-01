Michelle Hunziker con il vin brulè a 3000 metri: «Capodanno con la neve... un sogno»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha trascorso il Capodanno nella sua Svizzera, più precisamente a Zermatt. Con lei ci sono anche le figlie Sole e Celeste Trussardi e il compagno Alessandro Carollo. La conduttrice ha dato il benvenuto al 2024 a 3000 metri d'altezza, con un caldo vin brulè tra le mani e i fiocchi di neve che le cadevano sui capelli. Michelle, nelle scorse ore, poi, ha pubblicato una foto "ad alta quota" che ha catturato l'attenzione dei suoi fan.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha postato diverse storie Instagram nelle ultime ore, così da far sapere ai suoi fan come avrebbe trascorso l'ultimo giorno dell'anno. Nel primo video, dice semplicemente di essere arrivata nella sua Svizzera, poi, in seguito, la conduttrice ha pubblicato la foto di una baita ricoperta di neve e ha scritto: «Stasera, la notte di Capodanno, a 3000 metri mentre nevica... un sogno!».

Poi, nel video successivo, Michelle con cappello e pelliccia, stringe tra le mani una tazza e, sorridendo, dice: «Sto bevendo il vin brulè. Allora, siamo a 3000 metri in una bellissima baita, sta nevicando e l'anno non potrebbe iniziare meglio!».

La foto tra "alba e luna"

L'ultima foto che Michelle Hunziker ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha riscosso moltissimo successo tra i suoi fan. La conduttrice, con alle spalle tutte le montagne innevate, guarda dritta l'obiettivo e scrive: «Alba e luna...». Qualcuno ha commentato il post con frasi del tipo: «Sei sempre bellissima Michelle» oppure «Questi potrebbero essere i nomi delle tue prossime figlie».

