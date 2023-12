Michelle Hunziker, il menù del cenone: dalla busiata alla mousse ricotta, i piatti della Vigilia

di Redazione web

Michelle Hunziker trascorrerà la Vigilia di Natale in famiglia e, a casa sua, è quasi tutto pronto per il cenone.

La conduttrice svizzera ha pubblicato varie storie sul proprio profilo Instagram in cui spiega ai suoi fan una delle tradizioni che è necessario rispettare e, alla quale, le sue figlie tengono particolarmente e, poi, ha pubblicato anche un video in cui mostra il menù. Ecco quali piatti arriveranno in tavola.

Il menù del cenone della Vigilia

Michelle Hunziker ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra ai suoi fan la tavola di casa sua imbandita a festa: tovaglia bianca e tovagliolo rosso a forma di alberello, poi, candele bianche su basi di cristallo e bicchieri e posate immacolate. All'inizio del video, la conduttrice svizzera inquadra anche il menù della serata che prevede diverse portate. Si comincia con l'antipasto che consiste nella "selezione di antipasti a cura dello chef", poi, si procede con il primo: "Busiata al pesto trapanese con croccante di mandorle". Come secondo piatto della serata, ecco un "filetto di maialino alle erbe su patate in buccia aromatizzate al rosmarino e il suo fondo". Infine, per concludere in bellezza, il dolce: "Mousse di ricotta su cialda croccate al marsala e riduzione di Sangiovese".

La tradizione di Michelle Hunziker

Inoltre, Michelle Hunziker ha fatto sapere che in casa sua è d'obbligo rispettare una tradizione in particolare: fare i boccoli a tutte le sue figlie.

