Michelle Hunziker, sveglia all'alba per sciare: «Da buona svizzera parto a quest'ora». E sullo snowboard c'è Alessandro Carollo

di Redazione web

Michelle Hunziker sta trascorrendo gli ultimi giorni dell'anno insieme al fidanzato Alessandro Carollo e alle sue bambine Sole e Celeste Trussardi, a Madonna di Campiglio, Trento. La conduttrice svizzera ha pubblicato alcune storie Instagram per mostrare ai suoi follower la bellezza delle montagne innevate che offrono numerosi luoghi in cui fermarsi a riposare dopo una bella sciata, come quella che è uscita a fare lei alle prime luci del mattino.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Espressione un po' assonnata, make up leggerissimo e tuta da sci pronta. Si presenta così Michelle Hunziker nelle sue ultime storie Instagram pubblicate alle sette di mattina e in cui fa sapere ai suoi fan: «Da buona svizzera... si parte a sciare a quest'ora». Infatti, poi, la nonna di Cesare posta un'altra storia in cui ridiscende la pista, ancora deserta, inquadrando il cielo e un pallidissimo sole. Alla fine del video, si intravede anche il fidanzato Alessandro Carollo sullo snowboard.

Anche lo scorso anno, Michelle ha trascorso gli ultimi giorni di dicembre in montagna e, in quell'occasione, era stata raggiunta da una delle sue migliori amiche: Serena Autieri.

Michelle Hunziker e lo sport outdoor

Michelle Hunziker è un'amante dello sport e questo non lo ha mai nascosto. In una recente intervista rilasciata al podcast BSMT, la conduttrice ha dichiarato: «Io prima di cominciare ad andare in palestra, mi sono sempre allenata all'aria aperta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 09:18

