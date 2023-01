Michelle Hunziker, la confessione dopo Capodanno: «Ho preso i drenanti dopo tutto l'alcool che abbiamo bevuto, ora però...»

di Redazione web

Michelle Hunziker non poteva non cominciare il nuovo anno con una carica di simpatia e positività. La showgirl svizzera, che tra poco diventerà nonna per la prima volta, sta trascorrendo delle vacanze da sogno tra le montagne innevate di San Cassiano in compagnia di Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste e la coppia di amici Serena Autieri e il marito Enrico Griselli.

Dopo un Capodanno trascorso all'insegna del divertimento, ma in particolare del buon cibo e dell'alcool, la conduttrice è ritornata sui suoi passi...

Aurora Ramazzotti, l'ultimo anno «senza di te»: il messaggio al figlio commuove il web

Michelle Hunziker, auguri vintage per Capodanno: «Buon 2023!» con Loredana Bertè

Aurora Ramazzotti e la vacanza d'amore con Goffredo Cerza: tra le foto spunta il primo baby gift

Le vacanze sulla neve

Non è una novità che le storie Instagram di Michelle Hunziker siano esilaranti, complice l'ironia e la spontaneità che la contraddistinguono fortemente. È stato un Capodanno incantevole quello di Michelle e Serena che, come dimostrano i post condivisi sui loro profili ufficiali social le risate non sono di certo mancate.

E la storia di Michelle condivisa nelle ultime ore non è da meno: mentre si gode gli ultimi momenti di relax prima di tornare agli impegni lavorativi la conduttrice ha confessato: «Sono qua sulle piste e vi devo confessare una cosa», ha esordito la showgirl.

Poi comincia a ridere e continua: «Ho preso i drenanti stamattina, perchè mi son detta dopo tutto quello che abbiamo mangiato e tutto l'alcool che abbiamo bevuto è ora di purificarsi. E ora che sono sulle piste mi sono fermata ad ogni rifugio per fare pausa toilette», conclude Michelle mostrando il mervaiglioso posto in cui si trova al momento.

Il post per il 2023

Per inaugurare il nuovo anno, la showgirl svizzera ha condiviso con i fan un post che ha ottenuto centinaia di commenti e di like da parte dei fan affezionati: «Quante volte ho detto si quando volevo dire no…quante volte ho detto no mentre volevo dire si…l’equilibrio da trovare per dare a se stessi la giusta attenzione richiede una grande dedizione e attenzione….un percorso. Beato chi ci arriva prima di me. Bisogna meticolosamente destrutturare tutte le abitudini viziose al “senso di colpa” all’accudimento ossessivo verso gli altri, fare sempre la cosa “giusta” per non disattendere le aspettative di chi ti sta accanto… d’ora in poi l’obiettivo è di stare nella verità di ciò che sento…sempre con garbo e rispetto verso il prossimo, ma nella assoluta verità. Chi ti ama comprende molto bene la necessità di spazio per recuperare energia e lo rispetta. Chi non lo comprende, magari lo farà dopo aver visto il tuo esempio…ecco l’obbiettivo nel profondo del mio 2023. Energia grinta e tanti obbiettivi nuovi per il 2023!!!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA