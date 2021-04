Michelle Hunziker: «Aurora ha i tratti asiatici. Ecco perché...»

Dopo la bufera nata a “Striscia la notizia” per lo sketch in cui imita i cinesi assieme a Gerry Scotti, Michelle Hunziker torna sui social per cercare di mettere definitivamente a tacere le accuse di razzismo, spiegando che i tratti del volto della figlia Aurora Ramazzotti sono orientali proprio perché i suoi avi vengono dall’Asia.

La conduttrice, dopo per lo sketch di “Striscia la notizia” torna sul social e allontana ancora di più l’ombra del razzismo svelando il motivo delle sembianze orientali della figlia Aurora Ramazzotti. Michelle Hunziker ha realizzato un video social assieme alla mamma Ineke che ha spiegato qualcosa in più sul loro albero genealogico: “Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno abbiamo due antenati, nel 1760 e nel 1880, che erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato delle indonesiane. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno lavorato in marina (…) Abbiamo nella nostra genetica l’Asia. Ecco perché Aurora ha questi tratti”.

Dopo le accuse di razzismo per l’imitazione assieme a Gerry Scotti a “Striscia la notizia”, Michelle Hunziker aveva già comunicato il suo dispiacere dal social: “Io amo tutte le culture, mi scuso. Gli stereotipi si insinuano nella nostra quotidianità senza che ce ne accorgiamo, dobbiamo cambiare”.

