Aurora Ramazzotti mamma, stop ai social per recuperare le forze: «Torno appena avrò capito cosa è successo»

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare solo da pochi giorni. Con una Instagram stories condivisa nelle prime ore di questa mattina, la figlia di Michelle Hunziker ha confessato ai follower di vivere un momento magico e intenso: «Ogni momento è una scoperta», scrive Aurora. E poi lancia un messaggio. Di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo.

Aurora Ramazzotti, il primo selfie da mamma è senza trucco. E i fan approvano: «Si vede che sei felice»

Aurora Ramazzotti mamma, il video dell'evoluzione del pancione: «Volevo monitorare la lievitazione. Ciao panza»

Aurora Ramazzotti mamma, il primo piatto di carne cruda dopo il parto. Nonna Michelle crolla: «Recupero dall'insonnia»

Aurora Ramazzotti è diventata mamma

«Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta», scrive Aurora Ramazzotti a corredo di uno scatto in cui mostra la manina del piccolo Cesare, nato dall'amore con il compagno Goffredo Cerza.

Il messaggio per i follower

Poi, Aurora dedica un pensiero a chiunque le stia scrivendo messaggi di auguri su Instagram: «Grazie per i vostri dolci pensieri». E conclude dicendo ai follower di prendersi una piccola pausa dai social, uno stop temporaneo solo per ricaricare le forze: «Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo».

In un recente video post parto, condiviso su TikTok, la neo mamma aveva mostrato l'evoluzione del suo pancione nelle ultime settimane di gravidanza per poi mostrarsi accanto al suo Cesare, appena nato: «Un giorno magari vi racconterò bene com'è andata», aveva detto Aurora.

Non ci rimane che aspettare, dunque, per scoprire tutti i dettagli inerenti al parto e ai primi momenti vissuti da mamma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA