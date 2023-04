Aurora Ramazzotti mamma, il video dell'evoluzione del pancione: «Volevo monitorare la lievitazione. Ciao panza»

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del suo primo bambino Cesare. Sono passati solo due giorni da quando il figlio di Aurora e Goffredo Cerza è venuto al mondo, ma la ricerca del suo nome è già diventata tendenza nel web. Con oltre 1,5 milioni di visualizzazioni è diventato virale un video condiviso dalla figlia di Michelle Hunziker in cui mostra l'evoluzione del pancione fino al momento in cui ha potuto abbracciare finalmente il suo Cesare (e liberarsi della «panza»). Vediamo di cosa si tratta.

Aurora Ramazzotti, il video su TikTok

«Ho deciso di registrare l'evoluzione della mia pancia dall'inizio dell'ottavo mese», esordisce Aurora Ramazzotti nel video condiviso sulla piattaforma TikTok. La prima clip mostra il pancione appena entrato alla 31esima settimana. Secondo l'influencer il vero cambiamento visivo è avvenuto nella 32esima settimana: «Secondo me qua ha fatto un balzo notevole», dice Aurora mentre si accarezza il pancione.

Il trasferimento in Svizzera

Alla 34esima settimana, sempre più vicina al momento del parto, Aurora Ramazzotti si è trasferita in Svizzera: vicina alla clinica dove avrebbe poi partorito. La stessa clinica dove sono nate lei e sua mamma Michelle: si tratta di una clinica per vip, la Sant'Anna a Sorengo, poco lontano da Lugano.

«37esima settimana, arrivata al limite della sopportazione umana credo», dice Aurora mostrando il pancione esplosivo. Il video prosegue fino ad arrivare alla 38esima settimana in cui mamma Aurora ha fatto il suo ingresso in clinica, convinta e felice di partorire il giorno stesso. Ma in realtà ha partorito quattro giorni dopo, ossia lo scorso 30 marzo 2023. Conclude così il filmato di Aurora mentre sorride nell'ultima clip accanto al suo Cesare, emozionata di essere diventata mamma per la prima volta.

«Volevo monitorare la lievitazione. Ciao panza, sono ufficialmente 24 ore che non ci sei più», ha scritto la Ramazzotti a corredo del video condiviso sulla piattaforma.

