Aurora Ramazzotti, Cesare si alza da solo e muove i suoi primi passi. La commozione della mamma: «Lui va»

di Alessia Di Fiore

Giornate ricche di emozioni per la famiglia Ramazzotti, dalla festa a sopresa per i 47 anni di Michelle Hunziker alla prima chitarra donata al piccolo Cesare da parte di nonno Eros. Ma non è tutto, il piccolo di casa, non solo inizia a muovere i primi passi nella musica, ma anche fisicamente, pare infatti che il figlio di Aurora si sia alzato in piedi da solo per la prima volta e che abbia mosso dei piccoli passetti.

L'influencer ha condiviso sui social il tenero momento di estrema importanza per lei e suo figlio, che tra qualche mese compirà un anno. «Lui va», scrive la Ramazzotti sotto il video in cui Cesare muove i primi passi da solo in direzione della televisione in soggiorno.

Non molto tempo fa, Cesare aveva regalato alla famiglia una delle emozioni più grandi: la sua prima parola, il cui momento era stato immortalato sui social da nonna Michelle.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA