Michelle Hunziker compie 47 anni, gli auguri del fidanzato Alessandro Carollo e Aurora Ramazzotti e la sorpresa dei colleghi

Michelle Hunziker compie 47 anni e non è mai stata più felice di così. La showgirl svizzera sta trascorrendo questi giorni in sala prove per le nuove puntate di Michelle Impossible, il suo programma giunto alla terza edizione. Una carriera che promette tante soddisfazioni e una vita privata piena d'amore, tra quello delle figlie Sole e Celeste, avute dal secondo marito Tomaso Trussardi, quello della prima figlia, Aurora Ramazzotti e il primo nipotino Cesare e poi lui. Alessandro Carollo, l'uomo che è riucito a fare breccia nel cuore di Michelle dopo il divorzio da Tomaso.

L'osteopata romano ha condiviso una dolcissima dedica sui social in occasione del compleanno del suo «angioletto dai capelli biondi».