Aurora Ramazzotti, tra i commenti alla serata cover di Sanremo spunta il "controllo" insolito: «Carie non ne ho»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, in queste serate di Festival di Sanremo, ha commentato sui social insieme anche ad altri influencer, le esibizioni dei 30 cantanti in gara. Come sempre, è stata molto divertente nei suoi video che sono stati davvero graditi dai suoi fan che, non solo hanno apprezzato le varie gag, ma anche, il giudizio (comunque delicato) dato dall'influencer. Una delle storie postate nelle scorse ore da Aurora ha suscitato l'ilarità dei follower che si sono stupiti, ancora una volta, della naturalezza della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che si mostra sempre per com'è senza mai essere troppo impostata davanti alla telecamera dello smartphone.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato diverse storie Instagram nelle scorse ore, e la sua serata social è cominciata con il commento del duetto tra Annalisa e La Rappresentante di Lista sulle note di "Sweet Dreams (Are Made of This)" degli Eurythmics. L'influencer ha semplicemente commentato: «Clamorose».

La serata delle cover e dei duetti è stata, poi, intervallata dalla presenza di vari ospiti che si sono esibiti all'esterno del teatro Ariston come, ad esempio, Arisa che ha cantanto "La Notte" brano che presentò a Sanremo nel 2012.

Proprio durante la sua performance, Aurora si è scatenata e ha cantanto alcuni versi a squarciagola inquadrandosi dal basso verso l'alto, quindi, ha scritto: «Mi scuso con le vostre orecchie. Comunque, carie non ne ho, sembrerebbe. Arisa, ti amo».

Il commento di Aurora su Angelina Mango

La sedicesima cantante che si è esibita sul palco del teatro Ariston è stata Angelina Mango che ha portato la cover di uno dei brani più famosi di papà Pino Mango, "La rondine". Aurora Ramazzotti ha semplicemente definito così l'artista: «Meravigliosa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA