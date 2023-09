Samira Lui, chi è la Miss Italia della casa del Grande Fratello

Samira Lui, chi è: mamma italiana papà senegalese Samira è una delle concorrenti Vip del Grande Fratello. E' stata la Professoressa dell'Eredità con Flavio Insinna ed ha partecipato a Tale e Quale Show con Carlo Conti. Ha partecipato a Miss Italia nel 2017 classificandosi terza.

Chi è Samira Lui

Età: 25 anni

Data di nascita: 6/3/1998

Luogo: San Daniele del Friuli (Udine)

Vive a: Udine

Lavoro: modella e personaggio tv

Origini multietniche, nata a San Daniele del Friuli, Samira Lui, dopo il diploma, si trasferisce a Milano per studiare cinema all’Università e, parallelamente, inizia a lavorare come hostess per eventi.

Arriva, poi, anche la tv: nel 2021 è “professoressa” a L’Eredità, condotta da Flavio Insinna, l’anno seguente è sul palco dei David di Donatello con Carlo Conti che, dopo questa esperienza, la chiama come concorrente per la dodicesima edizione di Tale e Quale Show.

E' fidanzata con Luigi Punzo, modello che lavora anche come Luxury Concierge che offre servizi Vip in yatch privati e nelle ville più lussuose e cool come quelle di Formentera, St.Tropez, Milano e CapriIbiza, Mykonos e Porto Cervo.

