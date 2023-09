Rosy Chin, chi è: chef e proprietaria del ristorante fusion Yokohama di Milano, è apparsa anche nell'ultima stagione dei "The Ferragnez", è "ha sempre un tavolo fisso per Fedez e Chiara Ferragni, sua cara amica". Rosy è forse più famosa di alcuni Vip della casa del Grande Fratello.

Marco Fortunati, chi è il tassista e maestro di sci del Grande Fratello

Rosy Chin, chi è la star di TikTok "nemica" di Beatrice Luzzi e amica di Fedez e Chiara Ferragni

Lorenzo Remotti, chi è il calzolaio del Grande Fratello

Chi è Rosy Chin

Età: 37 anni

Data di nascita: 3/11/1985

Luogo: Milano

Vive a: Milano

Lavoro: chef

Rosy Chin, 37 anni, è nata a Milano ed è una chef. È cresciuta in una famiglia di ristoratori, ma si è creata le sue opportunità da sola, grazie a studio, impegno e sacrifici. Oggi gestisce un ristorante di successo a Milano ed è conosciuta come The Queen of Sushi frequentato da tanti vip tra cui Fedez e Chiara Ferragni.

E' entrata nella casa come Nip, ma in realtà forse è più famosa di alcuni Vip della casa, con oltre 460mila followe su TikTok e 399 mila su Instagram. È grata alla cucina perché l’ha aiutata a lenire le ferite di un passato in cui si sentiva diversa, troppo cinese per gli italiani, troppo italiana per i cinesi.

Oggi, invece, ha capito che questo la rende unica. Ha tre figli. Nella casa ha trovato subito la sua antagonista: l'attrice Beatrice Luzzi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA